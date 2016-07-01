Вашингтон, 1 июля, 2016, 23:38 — ИА Регнум. 1 июля цены на нефть подскочили, а Brent показал лучшую с середины мая динамику за неделю, передает Reuters. Слабый доллар вызвал рост цен на большинство товаров.

Ed Schipul Буровая установка

Из-за благоприятной конъюнктуры в США уже четвертую неделю за последние пять растет количество нефтяных буровых установок. По данным фирмы нефтяных услуг Baker Hughes, производители на этой неделе открыли 11 новых нефтяных вышек. Это самый большой рост с декабря 2015 года, что сигнализирует окончание двухлетней стагнации в бурении.

«Рост установок указывает на увеличение производства, но мы по-прежнему отстаем на 300 буровых установок от прошлого года, так что сейчас никто действительно не беспокоиться слишком об этом», — говорит Фил Флинн, аналитик брокерской компании Price Futures Group в Чикаго.

Фьючерсы нефтяной марки Brent выросли на 64 цента или на 1,3 процента до $ 50,35 за баррель. Западно-техасская WTI подорожала на 66 центов или на 1,4% до $ 48,99 за «бочку».