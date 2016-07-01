Минск, 1 июля, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Александр Лукашенко считает главным показателем достижений Белоруссии заботу о людях. Об этом он заявил, выступая 1 июля на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.

Больничная койка

По утверждению Лукашенко, власти в Минске проводят «целенаправленную политику по поддержке молодёжи, материнства и детства». «Благодаря сильной роли государства все зарабатываемые страной средства уходят не в зарубежные оффшоры, не на виллы и яхты для олигархов, а в развитие собственной экономики и социальной сферы», — приводит его слова пресс-служба президента Белоруссии.

Как заявил Лукашенко, постсоветская республика совершила поистине революционный скачок в здравоохранении, в стране стали делать уникальные операции, о которых ещё 15−20 лет назад приходилось только мечтать, передаёт госинформагентство БелТА.

«При этом мы не отступили от прежних завоеваний, гарантирующих людям бесплатное медицинское обслуживание. То же касается образования и многих других направлений деятельности. Этим могут похвастаться далеко не все развитые государства», — отметил Лукашенко.

Как передавало ИА REGNUM, в Белоруссии третий год длится экономический кризис, сопровождающийся падением ВВП, реальных заработных плат и других показателей. По данным Белстата, за период с января по май 2016 года, реальные зарплаты, за редким исключением, упали во всех сферах, в том числе работников образования — в среднем на 5%, здравоохранения — на 5,2%.

Александр Лукашенко, как и его подчинённые, не признают своей ответственности за ошибки госуправления. Глава постсоветской республики уверен, что альтернативы «рыночному социализму» нет, равно как и ему в президентском кресле.