Москва, 1 июля, 2016, 23:24 — ИА Регнум. Подготовка к показу в кинотеатре «Иллюзион» документального фильма «Донбасс. Саур-могила. Неоконченная битва» прошла в авральном режиме, заявляют организаторы. Это не позволило на должном уровне осветить мероприятие в прессе, как того заслуживает история обороны легендарной высоты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Макаров Кадр из документального фильма «Донбас. Саур-могила. Неоконченная битва»

Фильм производства киностудии Госфильмфонда России впервые был показан в Москве, и на встрече в «Иллюзионе» собрались директор Госфильмфонда Николай Бородачев, выступившие ведущими Аристарх Ливанов и Наталья Громушкина, актриса Наталья Варлей, которая исполнила несколько песен. На показе также присутствовали бойцы бригады «Восток» и секретарь совета безопасности Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский.

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Напомним, фильм снят режиссерами Алексеем Елистратовым и Ильдаром Якубовым. Это картина о девяти ополченцах, оборонявших высоту от представителей украинских силовиков. По итогам бойни в живых осталось только трое человек, однако далее последовало контрнаступление ополченцев, закончившееся отступлением представителей добровольческих батальонов и ВС Украины. Тем не менее, история героической и трагической обороны постепенно уступает место чисто политическим играм.

«Уже вполне просматривается тенденция вытеснения идейных бойцов и «романтиков» прагматиками со своими чисто материальными интересами. Если так пойдёт и дальше, скоро будем иметь коллективного Януковича», — заявили корреспонденту ИА REGNUM представители организатора показа, подчеркнув, что с картиной необходимо ознакомить как можно большее число зрителей.

Напомним, после показа в Москве документальный фильм отправят в небольшой тур по городам России.