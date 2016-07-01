Москва, 1 июля, 2016, 23:09 — ИА Регнум. Российский хоккеист Александр Радулов, который последние несколько сезонов играл за столичный ЦСКА, подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс». Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба канадского клуба.

Александр Головко Александр Радулов

Сообщается, что контракт на сумму $5,75 млн рассчитан на один год. Радулов перешел в «Монреаль» в качестве свободного агента.

Известно, что канадском клубе уже играют два российских хоккеиста — защитники Андрей Марков и Алексей Емелин.