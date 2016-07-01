Тегеран, 1 июля, 2016, 22:55 — ИА Регнум. Российские нефтегазовые компании могут заинтересоваться иранским рынком «черного золота». Особый интерес представляет Особая экономическая зона в Иране. Об этом заявил эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ Ирина Поминова сегодня, 1 июля, в комментарии для корреспондента ИА REGNUM.

Энгельс Козлов. Вахта начинается (фрагмент). 1973-1975

Аналитик отметила, что интерес российских нефтегазовых компаний к Ирану вполне реален. До ужесточения санкций в 2010 годы в добывающих проектах в Иране принимали участие «Лукойл», «Газпром нефть», «Татнефть».

«Вполне вероятно, что они могут проявить интерес и к проектам, связанным с нефтегазопереработкой — в условиях, когда предложены определенные преференции и когда подобный вектор (на увеличение добавленной стоимости за счет развития переработки сырья) заложен в национальных стратегиях развития нефтегазовой отрасли, — подчеркивает Поминова, — Тем не менее, представляется, что в текущем периоде для России бόльший интерес представляет инициатива по созданию зоны свободной экономической торговли между Ираном и ЕАЭС, инициированная в декабре 2015 года, которая позволит интенсифицировать торговлю между странами».

Отметим, что сегодня, после снятия санкций в отношении Исламской Республики Иран, внимание множества западных и азиатских компаний нацелено на иранскую нефтяную отрасль. Иностранные компании ведут переговоры, а также подписывают соглашения с иракцами в нефтяной отрасли. Недавно стало известно, что и Сингапур намерен инвестировать средства в иранскую нефтяную отрасль. Соответствующую заинтересованность выразила сингапурская компания TAL Engineering. Также Индонезия готова сделать свои первые инвестиции в нефтехимическую отрасль Ирана.

Что касается перспективности Особой экономической зоны в Иран и внимания мировых компаний к ней, то для экономической политики ИРИ в целом характерна опора на особые экономические зоны, уточнил эксперт. ОЭЗ «Лаван», в свою очередь, ориентирована на нефтегазохимию. На фоне «открытия» иранского нефтегазового сектора для инвестиций (после отмены санкций), а также нефтегазовых запасов Ирана (около 9% мировых запасов газа и 18% мировых запасов нефти) и соответствующего потенциала их разработки рост внимания инвесторов к иранским углеводородам закономерен.

«Тем более что Иран в настоящее время и сам прикладывает усилия для возвращения инвесторов в нефтегазовую отрасль, в частности, анонсируя новые инвестиционные контракты для иностранных инвесторов. Продвижение особых экономических зон (благоприятных условий для иностранных инвесторов) будет способствовать скорейшему восстановлению внешнеэкономических связей Ирана», — заявил эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ.

В настоящее время наблюдается тенденция наращивания производства и экспорта нефти в Иране. Причем ИРИ уже поставляет «черное золото» в Европу, имеются новые проекты с иностранными компаниями. Так, мировые СМИ все активнее стали говорить, о том сможет ли Иран стать главным игроком на мировом рынке нефти. По мнению Поминовой, современное устройство мирового рынка нефти не предполагает такого развития событий, при котором Иран мог бы перехватить лидерство на мировом рынке и диктовать условия другим игрокам.

«Во-первых, одна страна здесь не в состоянии диктовать условия. Это справедливо и в отношении США, которые благодаря сланцевой революции, приобрели статус маржинальных поставщиков. Во-вторых, Иран остается членом ОПЕК, перед которой сейчас действительно достаточно остро встал вопрос сохранения своего влияния на мировой рынок нефти. И в составе ОПЕК у Ирана (как части организации) больше возможностей для оказания такого влияния. В этой связи Иран стремится не к доминированию на мировом рынке нефти, а к достижению утраченных (в свете санкционного давления) позиций», — объяснил собеседник агентства, добавив, что это подтверждает и готовность страны к координации действий с другими членами ОПЕК после возвращения своей рыночной доли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сингапур планирует инвестировать средства в нефтяную отрасль Ирана. Как заявил представитель TAL Engineering, компания также готова выделить деньги на инфраструктуру, в частности на переработку сырой нефти. В свою очередь, директор Особой экономической зоны «Лаван» Абдольхамид Зареи сообщил, что эта зона привлекает внимание иностранных инвесторов со всего мира. Как заявил Зареи, в связи с возросшим интересом зарубежных компаний к этой «Лавану» Иран в настоящее время изучит благонадежность и платежеспособность соответствующих компаний.