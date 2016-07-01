Минск, 1 июля, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Белоруссия совершенствует свои Вооружённые силы, и сегодня в состоянии дать отпор любому агрессору. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 1 июля на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Одно из последних достижений в этом направлении глава постсоветской республики назвал создание отечественного ракетного вооружения. «Это очень сильный аргумент сдерживания, важный момент в обеспечении безопасности и независимости нашего государства. Мы никого не пугаем и будем делать всё, чтобы был мир не только у нас, но и вокруг нас. Но порох сухим мы вынуждены держать», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

При этом руководитель республики признал, что важным фактором обеспечения защиты белорусского суверенитета служат и российские Вооружённые силы. «Сегодня наши войска находятся в постоянной готовности, способны дать отпор любому агрессору, особенно опираясь на мощь Вооружённых сил нашей братской России», — цитирует Лукашенко госинформагентство БелТА.

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Помимо этого, Лукашенко отметил важность укрепления взаимодействия со странами-членами ОДКБ и Евразийского экономического союза. «Убеждён, что только таким путём мы можем упрочить обороноспособность и благополучие Беларуси», — заявил он. Не меньшее значение, по мнению главы постсоветской республики, сегодня приобретает и «всестороннее партнёрство с Великим Китаем», с которым Белоруссия «энергично наращивает сотрудничество не только в экономической, но и в оборонной сфере».

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Как сообщало ИА REGNUM, весной этого года Александр Лукашенко, посещая «Минский автомобильный завод», заявил, что Вооружённые силы Белоруссии готовы нанести потенциальному агрессору «неприемлемый ущерб», и с этой целью не только советскую «технику ремонтировали», но даже «начали ракеты строить».

Там же Лукашенко заявил, что белорусам следует забыть о том, что они когда-то жили в России, и свыкнуться с существованием в постсоветской республике. «Не успел прийти — вы мне начали рассказывать про Россию! Да очнись! Мы уже 25 лет как независимое государство! Мы не часть России! У России свои проблемы», — заявил он.

Во время президентской кампании 2015 года Александр Лукашенко, используя русофобские настроения прозападной оппозиции, разыгрывал карту якобы существующей «российской угрозы», подыгрывая комплексам либеральной части интеллигенции. В результате совместными усилиями прозападной оппозиции и официоза принятое президентом России Владимиром Путиным решение заключить с Белоруссией соглашение о размещении в постсоветской республике авиабазы российских ВКС с целью защиты западных рубежей Союзного государства было представлено как «угроза суверенитету и независимости». Таким образом, по инициативе официального Минска вновь был поставлен под сомнение смысл существования Союзного государства России и Белоруссии.

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