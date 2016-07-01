Дакка, 1 июля, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Неизвестные боевики взяли заложников в одном из рестораном в столице Бангладеш Дакке. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает Daily Mail.

volgasib.ru Заложник

Сообщается, что боевики с криками «Аллаху Акбар» напали на ресторан, находящийся в дипломатическом квартале Дакки. По предварительным данным, боевиков девять.

Они удерживают в заложниках от 20 до 60 человек, в том числе иностранцев. Во время захвата ресторана они устроили перестрелку, в которой погиб один полицейский. Более 30 человек получили ранения.

Полиции стягивает к захваченному ресторану бронетехнику. Правоохранители собираются штурмовать здание, чтобы спасти ещё живых заложников.