Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 22:35 — ИА Регнум. В рамках проведения Дней Новгородской области в центре Санкт-Петербурге 1 июля прошла ярмарка «Праздник искусных ремесленников», передает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Рыбкин ИА REGNUM Ярмарка Новгородской области на Манежной площади Петербурга

Санкт-Петербург уже в седьмой раз принимает у себя добрых соседей из Великого Новгорода. На Манежной площади разместились продуктовые палатки 19-ти производителей, товары которых гости ярмарки могли продегустировать и приобрести. ПО «Новгородское», ООО «Новоселецкий Хлеб», ЗАО «Лактис», ЗАО «Рыбный двор», ОАО «Акрон», ООО «Медовый дом» и другие предприятия привезли на выставку мясную, молочную, хлебную, кондитерскую и рыбную продукцию, мясные консервы, овощи и даже дары леса.

Для тех, кто пришел посмотреть на культурное наследие Новгородской земли, организаторами была разработана развлекательная программа. На сцене для гостей играл Оркестр русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова, исполнявший произведения Василия Андреева, Георгия Свиридова, Иоганна Штрауса и других знаменитых композиторов.

На самой ярмарке гостей ждало несколько приятных сюрпризов. На площади можно было сфотографироваться с настоящей каретой, примерить на себя богатырские доспехи или же понаблюдать за работой кузнеца. Контрастом на фоне старины был гидроплан «Колидус» — небольшой летательный аппарат, собравший массу любопытных взглядов.

Евгений Рыбкин ИА REGNUM Летательный аппарат новгородских умельцев

На ярмарке был замечен известный шоумен Николай Фоменко. «В условиях дикого капитализма российским продуктам очень сложно оказаться у конечного потребителя. Именно для этого проводятся подобные ярмарки», — сказал Фоменко об увиденном.

Перед открытием Дней Новгородской области в Смольном состоялась встреча губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и губернатора Новгородской области Сергея Митина, после которой были подписаны документы, направленные на развитие связей между регионами.

В частности подписано соглашение о сотрудничестве между Законодательным собранием Санкт-Петербурга и Новгородской областной думой, между Красносельским районом Санкт-Петербурга и Хвойнинским муниципальным районом Новгородской области. Также договор заключили новгородская компания «Акрон» и петербургская научно-производственная фирма «Н-Техмаш».

Евгений Рыбкин ИА REGNUM Ансамбль из Великого Новгорода

Мероприятия Дней Новгородской области продолжатся 2 июля. с 10:00 до 18:00 на Манежной площади будут представлены экспозиции муниципальных районов области и Великого Новгорода, продолжит работу выставка-продажа продукции Новгородской области, выступят творческие коллективы.