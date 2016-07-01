Хельсинки, 1 июля, 2016, 22:06 — ИА Регнум. Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров между главами России и Финляндии в резиденции президента Финляндии, Саули Ниинистё предложил главе РФ «шаги, способствующих укреплению доверия», сообщает финский национальный вещатель Yle.

Кукрыниксы. Прикрываются союзниками. 1966

По словам Ниинистё, в регионе Балтийского моря доверие помогало бы уменьшить взаимный страх.

«Мы хорошо знаем, что в странах Прибалтики испытывают страх перед Россией. С другой стороны, в России ощущают угрозу от США. Ключевым словом при прекращении подобного витка является доверие», — сказал глава Финляндии.

По его словам, первым шагом на пути укрепления доверия стало бы то, чтобы все пилоты стали в воздушном пространстве над Балтийским морем применять транспондеры.

Как отмечает Yle, президент России Владимир Путин согласился с таким предложением.

На встрече также обсуждалась возможность Финляндии войти в НАТО.

Президент Путин отметил, пишет Yle, что Россия уважает возможное решение Финляндии о вступлении в НАТО.

По словам Путина, Россия исходит из того, что Финляндия является нейтральной страной. Россия держит своих солдат далеко от границы с Финляндией.

«Давайте представим, что Финляндия вступила бы в НАТО. Это означало бы, что оборонительные силы Финляндии перестали бы быть самостоятельными. Вместо этого, они были бы частью инфраструктуры НАТО, которая таким образом находилась бы у границы с Россией», — цитирует его финский национальный вещатель.

Путин дал понять, что при таком случае российские войска не располагались бы в 1500 километрах от границы с Финляндией.

«Тем не менее, уважаем решение Финляндии», — добавил он (цитата по Yle).

По словам Путина, НАТО с удовольствием готово «воевать до последнего финского солдата, а Россия этого не хочет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в случае вступления Финляндии в военный блок НАТО, российские войска будут снова придвинуты к границе этой страны.