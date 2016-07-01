Тихвин, Ленинградская область, 1 июля, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Специалисты из 47 регионов России в рамках открывшегося 1 июля Тихвинского форума молодых педагогов «Учитель будущего» поделились друг с другом опытом, составили портрет «героя нашего времени» для школьников и обсудили значение духовно-нравственных традиций России в современной системе образования.

Советская школа

В работе форума приняли участие более 600 педагогов. Большие делегации прибыли из Москвы, Новосибирска, Башкирии, Якутии, Карелии, Ханты-Мансийского автономного округа, Архангельска и Калининграда, а также из Ростовской, Рязанской, Витебской, Владимирской, Томской, Омской, Воронежской, Кировской, Оренбургской и Московской областей. С педагогами встретились представители Министерства образования и науки, депутаты Госдумы, руководители органов исполнительной власти регионов.

«Главное достижение этого форума заключается в прекрасной возможности общения и обмена опытом, как с молодыми педагогами, так и с опытными. Плюс форума также в его широкой географии Это дает возможность сравнить и обобщить особенности работы в разных точках страны», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своих впечатлениях участник форума, учитель физики из города Сосновый Бор Алексей Граков.

По его словам, в рамках дискуссионных площадок форума состоялись обсуждения на острые темы, касающиеся развития системы образования, кадровых проблем, патриотического воспитания, а также необходимости прийти к единому пониманию критериев успешности педагога.

«По одному из предложений нашей дискуссионной площадки на пленарном заседании комитетом по образованию Ленобласти было принято решение о принятии в его работу. Мы предложили для повышения эффективности молодых педагогов привлекать к участию в подобных форумах и мастер-классах студентов старших курсов вузов, чтобы у них появилась возможность не только проходить стандартную практику, но и обмениваться опытом с молодыми и уже опытными педагогами», — рассказал Граков.

«В свете того, что «Российское движение школьников» активно набирает обороты по всей стране, нам важно наладить бесперебойный диалог с преподавательским сообществом», — отметила член координационного совета движения и исполнительный директор Общероссийской общественной организацией «Всероссийское педагогическое собрание» Ирина Лупина.

Напомним, 29 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал Указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Как отмечается в документе, целью учреждения новой организации является «совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».