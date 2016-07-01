Выборг, Ленинградская область, 1 июля, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Проблемы с водоснабжением жителей Выборгского района, вслед за зимним скандалом вокруг завышенных платежей за тепло, привели к новым перестановкам в правительстве Ленинградской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, кадровые выводы могут последовать и в отношении районной администрации. Об этом сегодня, 1 июля, в ходе рабочей поездки в Выборгский район сообщил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

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Напомним, после февральских волнений жителей Выборга, связанных с завышенными платежами за тепло, последовали увольнения в профильных структурах. Так, руководителем «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» вместо Сергея Вебера был назначен Сергей Робул.

«Нельзя доводить ситуацию до того, чтобы губернатор приезжал и в ручном режиме ситуацию разруливал. Поэтому происходили и будут происходить кадровые изменения в правительстве Ленинградской области. Сегодня уже сделаны кадровые изменения в составе комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и по ряду специалистов, которые отвечали за это направление со стороны правительства», — заявил Александр Дрозденко, имея ввиду уход с должности главы областного комитета по ЖКХ Константина Полнова, которого заменит нынешний советник зампредседателя правительства Ленобласти по ЖКХ Валерий Минькач.

Также глава региона пообещал обратить внимание на ответственность администрации Выборгского района за проблемы с ЖКХ. Дрозденко предложил проверить на соответствие занимаемой должности заместителя главы администрации Выборгского района, который отвечает за коммунальное хозяйство, причем, и за зимнюю проблему с платежами за тепло, и за летние проблемы с водой. «Надо, чтобы и районные власти отвечали за просчеты в работе», — заявил Дрозденко.

Отметим, что сегодняшняя поездка губернатора в Выборгский район Ленобласти была посвящена проблемам с водоснабжением ряда населенных пунктов. По словам Александра Дрозденко, местная вода в принципе «тяжелая», поскольку в ней превышены допустимые нормативы по железу и другим примесям. Именно поэтому крайне важную роль для местных жителей играет наличие современных очистных сооружений.

Однако в ряде проблемных точек района вода до сих пор не стала качественной по причине халатного отношения к ситуации подрядчиков и профильных чиновников.

По словам главы региона, когда по трубам перекачивается не соответствующая нормативам по качеству вода, необходимо выполнять пересчет стоимости водоснабжения, как за техническую воду. «За те дни или месяцы, когда вода не соответствовала даже по цвету, за нее плата вообще не должна браться», — считает Дрозденко.

Отметим, что на территории Выборгского района 70% объектов водоснабжения и водоотведения нуждаются в реконструкции, в отдельных населенных пунктах речь идет даже не о восстановлении ветхих объектов, а о строительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленобласти приняли решение забрать у муниципалов систему водоснабжения и канализации региона, чтобы привлечь инвесторов в эту отрасль, гарантировать жителям чистую воду и прекратить загрязнять природу неочищенными стоками. Для этих целей был создан ГУП «Водоканал Ленинградской области» и планируется разработать схему развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которой должны будут соответствовать все муниципалитеты.

В марте Роспотребнадзор констатировал заметное ухудшение качества воды в водоемах Ленинградской области, используемых для питьевого водоснабжения.