Дамаск, 1 июля, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Террористы из группировки «Джейш аль-Ислам» убили пилота МиГ-23 сирийских ВВС, который разбился сегодня, 1 июня, под Дамаском. Об этом сообщает командование сирийской армии.

warfiles.ru МиГ-23 ВВС Сирии

Сообщается, что террористы убили полковника Нурсу Хасана, который управлял упавшим истребителем МиГ-23.

«Это трусливое действие противоречит всем человеческим и международным правилам в отношении к пленным… Это жуткое преступление, которое совершили террористы так называемой группировки «Джейш аль-Ислам», не останется безнаказанным», — сообщают в командовании сирийской армии.

Сирийские военные через посредников пытались спасти пилота, но безуспешно.

Напомним, террористы распространили видеокадры с пленением сирийского пилота.

По предварительным данным МиГ-23 упал из-за отказа двигателя. Прежде чем катапультироваться, летчик успел передать информацию о поломке.