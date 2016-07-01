Дакка, 1 июля, 2016, 21:45 — ИА Регнум. В дипломатическом квартале столицы Бангладеша города Дакки произошла перестрелка между полицией и неизвестными нападавшими, передает Die Welt со ссылкой на CNN.

.photobucket.com Столица Бангладеша

«Это может быть ресторан или больница», — говорит полиция американскому телеканалу CNN.

Посольство США разместило в Twitter короткое предупредительное сообщение: «Укрывайтесь и следите за новостями».

Бангладешская полиция оцепила район. По информации британской телекомпании BBC, злоумышленники ворвались в кафе и ранили трех людей.