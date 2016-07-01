Манчестер, Великобритания, 1 июля, 2016, 21:34 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» подтвердил трансфер нападающего «Пари-Сан-Жермен» Златана Ибрагимовича, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Doha Stadium Plus Qatar Златан Ибрагимович

«Ибра является одним из лучших нападающих в мире и игроком, который всегда отдает 100 процентов» на поле, отметил новый тренер МЮ Жозе Моуринью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Ибрагимович в Twitter объявил о своем переходе в английский клуб.

34-летний футболист подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» сроком на один год. Договор Ибрагимовича в Париже истек в конце июня. После поражения на ранней стадии Евро-2016 он объявил об окончании своей карьеры в сборной Швеции.

По словам Моуринью, Ибрагимович должен поделиться своим опытом с молодыми талантами. «Я знаю, что он воспользуется возможностью и будет упорно работать, чтобы помочь команде выиграть титулы», — говорит наставник «красных дъяволов».