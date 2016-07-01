Москва, 1 июля, 2016, 21:57 — ИА Регнум. 1 июля в Москве прошла первая часть массовой акция властей по вручению уведомлений о сносе признанных самостроем объектов. Если начало кампании прошло относительно спокойно, то при удалении от центральных улиц столицы, представители Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города столкнулись с сопротивлением предпринимателей: инспекторов не пускали на объекты, хозяева павильонов массово исчезали с рабочих мест, а кассиры и продавцы отказывались принимать бумаги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города во время вручения уведомлений о сносе

Дарья Антонова ИА REGNUM Посетители кафе у станции метро Парк культуры

Первыми уведомления о сносе объектов получили предприниматели, работающие около станции метро Парк Культуры. Так, уведомление о демонтаже объекта вручили владельцу кафе «Хлеб насущный» на Зубовском бульваре. Как заявил присутствующий на рейде главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, освобождаемые территории впоследствии благоустроят, как это сейчас происходит и в местах предыдущего массового сноса торговых объектов. «Благоустройство по первой волне уже идет. Надо отметить, что эти места небольшие, но если в месте, где проходят десятки и сотни тысяч пешеходов, где близко и метро, и проезжая часть, где высокий трафик, стоит объект в 2 кв. метра, то он очень сильно мешает», — заявил он.

Главный архитектор отметил, что соседство таких объектов с классическими постройками недопустимо.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник инспекции с уведомлением о сносе

Наблюдающие за ходом вручений уведомлений прохожие заявили корреспонденту ИА REGNUM, что желают видеть на месте текущих объектов «нормальные стационары». Как, в свою очередь, пояснил начальник управление столичной инспекции по недвижимости по ЦАО Алексей Ионкин, уведомления собственникам вручают лично в руки, а также отправляют по почте. Он также отметил, что информации о третьей волне сноса самостроя пока нет.

«Мы заранее уведомляем наших собственников о том, что будет проведена такая работа, чтобы они могли, во-первых, обратиться в департамент имущества, в департамент торговли, где им могли бы предоставить какую-то компенсацию. Они могли бы заранее завершить свою работу и в установленные сроки сами демонтировать объект. Снос в добровольном порядке определен до 28 июля», — пояснил и глава управы района Хамовники Сергей Носков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кафе, признанное самостроем, у станции метро Парк культуры

Что же касается второй волны сноса, то помимо Зубовского бульвара, «от недопустимых объектов» планируют очистить площадь Пречистенские Ворота, откуда исчезнут кафе, примыкающие к вестибюлю метро «Кропоткинская». Также исчезнут магазины, расположенные в торговых павильонах вблизи станции метро «Улица 1905 года», на Садово-Сухаревской улице, Олимпийском проспекте и Звенигородском шоссе. Снесут шашлычную на Ленинградском проспекте напротив отеля «Советский», торговые ряды у станции метро «Первомайская», магазины у станций «Южная» и «Улица Академика Янгеля», а также торговый центр «Электрон» у метро «Электрозаводская».

Дарья Антонова ИА REGNUM Администратор одного из павильонов препятствует проходу инспектора

Для вручения уведомлений владельцу и арендаторам последнего, к акции пришлось привлечь наряд полиции: сотрудников инспекции отказались пропустить на объект. Когда с третьей попытки им все-таки удалось попасть внутрь торгового центра, то владельцы павильонов начали исчезать с рабочих мест, кассиры заявляли, что не примут никаких уведомлений, а в местной букмекерской конторе и вовсе сообщили, что им никто не предлагал его получить.

Читайте также: Хозяева «самостроев» под снос в Москве отказываются впускать инспекторов

Параллельно представители госинспекции вели установку информационных щитов с пояснением, что владельцам незаконных построек необходимо самостоятельно провести демонтаж признанных самостроем конструкций. Так, предприниматели, которые в срок до 28 июля успеют снести павильоны, могут рассчитывать на компенсацию от властей города, заверяют последние. Не успевших ждет вторая «ночь длинных ковшей» в исполнении представителей окружных префектур.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники ТЦ «Электрон» закрывают двери, чтобы не допустить сотрудников инспекции внутрь здания

Администратор торгового центра «Электрон» в итоге подчеркнул, что отрицательно относится к демонтажу, но обещал передать листовку собственнику и сообщить, что здание мешает городу, а присутствующий на месте начальник управления по контролю за использованием объектов недвижимости по ВАО Юрий Соболев отметил, что предпринимателям также передают информационные листовки с данными о том, что нужно предпринять, для того, чтобы приступить к самостоятельному демонтажу построек.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, о наличие соответствующего постановление и подготовке ко второй волне сноса павильонов мэр Москвы Сергей Собянин заявил 28 июня на заседании президиума городского правительства. Так, в 2016 году под снос попадут 107 строительных объектов общей площадью 31 тыс. квадратных метров. Они расположены во всех округах Москвы, за исключением Зеленоградского и ТиНАО. Предыдущую акцию по сносу павильонов, которую окрестили «Ночью длинных ковшей» провели в ночь на 9 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Противник сноса объектов

В Москве, тем временем, готовятся к проведению акций протеста. О намерении провести митинг уже заявили представители партии КПРФ, где готовят пакет требований к правительству Москвы о прекращении «систематических сносов построек во внесудебном порядке» и о компенсации тем, кто пострадал от сноса. Акцию планируется провести в конце июля.