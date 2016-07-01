Анкара, 1 июля, 2016, 21:16 — ИА Регнум. Во время визита в Турцию министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен не смогла добиться прогресса в улаживании скандала о запрете посещения немецкими депутатами авиабазы Инджирлик, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

USAFE AFAFRICA Учения на авиабазе Инджирлик в Турции

После встречи со своим турецким коллегой Фикри Ышыком в Анкаре она отметила, что обе стороны договорились о продолжении переговоров.

Ранее правительство Турции запретило посещение парламентским секретарем минобороны ФРГ, другими немецкими депутатами и журналистами базы Инджирлик. Однако визит самой фон дер Ляйен турецкие власти решили одобрить.