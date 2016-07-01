Минск, 1 июля, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Большое число жителей Минска спешит покинуть город на выходные, несмотря на запланированное на 3 июля празднование Дня независимости Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аркадий Пластов. Полдень. 1961

Среди причин, побуждающих белорусов выехать из столицы, — введение усиленных мер безопасности на период проведения мероприятий и ожидаемый тщательный досмотр горожан прямо на улицах в местах празднований, откровенное неприятие минчанами официоза, а также изнурительная жара наряду с грозовыми дождями, которые прогнозируются на выходные.

По оценкам Республиканского гидрометцентра, температура воздуха в Белоруссии 2 и 3 июля местами поднимется до +34 градусов, что будет сопровождаться грозами, сильными дождями со шквалистым ветром, местами возможен град.

В связи с готовящимися мероприятиями милиция в Минске со 2 июля будет переведена на усиленный режим работы. Все места празднований будут взяты под контроль, на многолюдных площадках будет установлен пропускной режим. Всего в городе будет функционировать более 140 пунктов пропуска. На усиленный вариант несения службы перейдёт и МЧС.

Напомним, День независимости (День Республики) ежегодно отмечается в Белоруссии 3 июня. В этот день в 1944 году произошло освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков. С 1991 года День независимости отмечался 27 июля — в день принятия Верховным советом БССР декларации о суверенитете республики. Решение о переносе даты было принято в ходе республиканского референдума 1996 года.