Вашингтон, 1 июля, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT сообщает новости из сферы военных технологий и гонки вооружений:

Изношенный флаг США

«Командование американского флота начинает готовиться к принципиальному нарастанию подводной угрозы в мировом океане. С целью поиска эффективных мер противодействия, ВМС взяли в лизинг шведскую неатомную подводную лодку типа Gotland, оснащенную вспомогательной воздухонезависимой установкой Стирлинга. В настоящее время она приписана к военно-морской базе Сан-Диего (штат Калифорния), где располагается Командование противолодочной войны, и используется для разработки противолодочных мероприятий кораблями американского флота. Судя по резко возросшей активности учений сил ПЛО, неатомные подводные лодки оказались масштабной и трудно парируемой угрозой, а мировой океан стремительно утрачивает статус «американского озера»…»

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