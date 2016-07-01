Никосия, 1 июля, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Парламент Кипра 7 июля рассмотрит резолюцию об отмене антироссийских санкций. Об этом сегодня, 1 июля, пишут «Известия».

Айия-Напа, Кипр

Инициатором резолюции стала коммунистическая Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), имеющая вторую по величине фракцию в парламенте. В резолюции депутаты призывают исполнительные власти Кипра в рамках Европейского совета проработать план по отмене антироссийских санкций. Депутаты указывают на необходимость сотрудничества с Россией во всех сферах.

Кипрские коммунисты указывают, что необходимо срочно возобновить экспорт кипрских продуктов в Россию. Для этого нужно отменить санкции.

В резолюции указывается, что санкции оказались контрпродуктивными и не помогли решить кризис на Украине. Наоборот, санкции только усугубили ситуацию, а также оказали серьезное отрицательное влияние на экономическое и политическое сотрудничество между РФ и членами ЕС.

Авторы резолюции считают, что большинство депутатов кипрского парламента резолюцию поддержат.