Джуба, 1 июля, 2016, 20:46 — ИА Регнум.

International Crisis Group предупреждает о рисках полномасштабной войны в Южном Судане спустя два месяца после того, как правительство и повстанцы сформировали коалиционное правительство с целью прекращения двухлетнего конфликта, передает Associated Press.

Arsenie Coseac Южный Судан

Международная организация по исследованию конфликтов сообщает, что обе стороны нарушают мирное соглашение, подписанное ими в августе 2015 г., и готовятся к широкомасштабным боевым действиям.

Специалист по региону Каси Копеланд говорит, что стороны не проявили готовность идти на компромисс по таким вопросам, как надзор за мерами безопасности.

Предостережения экспертов связаны с началом насилия в июне одновременно в трех из 10 штатов Южного Судана.

Руководитель международной группы контроля над режимом прекращением огня утверждает, что ее работники все чаще подвергаются преследованиям, запугиванию и задержаниям при выполнении своей работы.