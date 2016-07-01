Иркутск, 1 июля, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Информация о нахождении места падения самолета Ил-76 не подтвердилась. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Иркутской области.

mchs.gov.ru Ил-76 МЧС России

Напомним, ранее сегодня стало известно, что самолет Ил-76 МЧС России, который принимал участие в тушении лесных пожаров в Иркутской области, пропал с экранов радаров. На его борту находился экипаж из 10 человек.

Весь день велись поиски пропавшего самолета, но его местоположение до сих пор не обнаружено. В поискам была привлечена военная авиация.

В связи с наступлением темного времени суток было принято решение временно прервать поисковую операцию.