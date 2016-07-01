Бухарест, 1 июля, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Из-за выхода Великобритании из ЕС Румыния только в сельском хозяйстве ежегодно будет терять около €80 млн из дотаций ЕС. Как сообщило румынское ИА Mediafax, об этом заявил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Румынии Аким Иримеску.

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«Выход Великобритании из ЕС повлияет на бюджет Евросоюза, и следовательно — Румынии. Сейчас Великобритания ежегодно вносит в бюджет Евросоюза €13 млрд, теперь этих денег не станет, и это огромная потеря. По моим подсчетам, европейский бюджет для Румынии сократится на 2−3%», — сказал министр.