Хельсинки, 1 июля, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в случае вступления Финляндии в военный блок НАТО, российские войска будут снова придвинуты к границе этой страны. Об этом российский лидер заявил сегодня, 1 июля, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

kremlin.ru Владимир Путин и Саули Ниинистё

Путин подчеркнул, что в случае вступления Финляндии в НАТО, войска этой страны уже перестанут быть независимыми, а станут частью военной инфраструктуры Североатлантического альянса. «Они станут частью военной инфраструктуры НАТО, которая в одночасье окажется на границах РФ», — подчеркнул российский лидер.

Он призвал финляндскую сторону вспомнить о том, что Россия отвела свои войска от границы нейтральной Финляндии на полторы тысячи километров вглубь своей территории. Но если Финляндия вступит в НАТО, то эта мера потеряет актуальность. «Подумайте, мы так и будем дальше действовать? На полторы тысячи километров отвели наши войска, так они там и останутся?», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что Россия готова начать диалог с НАТО о выработке мер доверия и предупреждения конфликтов.

Что касается вступления Финляндии в НАТО, то этот вопрос решает финляндский народ, отметил Путин. «Мы безусловно дорожим нейтральным статусом Финляндии и с уважением к нему относимся. Но не нам решать этот вопрос», — сказал президент.

«Перефразируя слова одного моего финского друга: НАТО с удовольствием бы воевало с Россией до последнего финского солдата», — добавил Путин.