Бухарест, 1 июля, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Правительство Румынии выделило для жителей Молдавии 5610 стипендий в учебных заведениях страны на 2016−2017 учебный год. Как сообщили в Министерстве просвещения страны, молдавским гражданам предложено 1570 стипендий на получение доуниверситетского образования, 3190 — в вузах, 700 — на мастерате, 25 — в резидентуре и 125 — в докторантуре, передает корреспондент ИА REGNUM.

Студент

Прием документов продлится до конца июля.

В прошлом году Румыния предоставила молдавской молодежи 5000 стипендий. Из них около половины мест остались невостребованными.