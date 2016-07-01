Киев, 1 июля, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Экономика Украины имеет значительный потенциал роста, и правительство будет принимать меры для устранения сдерживающих факторов, заявил сегодня, 1 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

«Рост может быть намного больше. Я не вижу никаких объективных препятствий. Субъективные я вижу, а вот объективные нет. Потенциал Украины намного больше чем этот рост и чем уровень жизни людей», — заявил Гройсман.

По его мнению, ненадлежащее управление и нереформированная экономика «привели к колоссальному падению и к тем потрясениям, которые мы имеем на сегодняшний день».

Среди мер, которые откроют возможности для увеличения экономического роста, премьер назвал благоприятный бизнес-климат, прозрачную приватизацию государственных предприятий, создание системы справедливого суда, развитие международных рынков, углубление переработки продукции на Украине, инвестирование в важные секторы экономики, например, строительство, а также модернизацию предприятий.

Вместе с тем, пока что, отметил Гройсман — от 45 до 60% экономики находится в тени. «Это триллион, который может работать на граждан Украины», — резюмировал он.