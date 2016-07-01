Бухарест, 1 июля, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Национальная аттестационная комиссия Румынии приняла решение о лишении бывшего премьер-министра Виктора Понты степени доктора права по причине того, что его докторская диссертация признана плагиатом. Как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, экспертная комиссия пришла к выводу, что в научной работе за подписью Понты объем «заимствований» без указания ссылки на первоисточник составляет около трети от всего текста.

Partidul Social Democrat Виктор Понта

«Рабочая комиссия пришла к выводу, что диссертация Виктора Понты «Международный уголовный суд» не соответствует этическим нормам научного сообщества», — сообщил председатель комиссии Виорел Барбу.

Решение комиссии может быть опротестовано в течение 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2013 года Национальная аттестационная комиссия Румынии, исследовав на предмет плагиата докторскую диссертацию в области права премьер-министра страны Виктора Понты, установила, что, по крайней мере, 85 из 400 страниц научной работы, в том числе научные выводы, были скопированы без должных ссылок на источник.

После этого министр образования Румынии, соратник Понты по Социал-демократической партии Ливиу Поп издал указ об увольнении всех 20 членов комиссии, объяснив этот шаг их неспособностью эффективно и беспристрастно исследовать научную работу главы правительства.

Виктор Понта тогда отказался уходить в отставку. Однако, скандал с плагиатом, стал «черным пятном» в его политической биографии, которое впоследствии не раз поминали оппоненты.