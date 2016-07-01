Донецк, 1 июля, 2016, 19:56 — ИА Регнум. За прошедшую неделю на Донетчине украинские войска наращивали интенсивность обстрелов позиций армии ДНР. Так, подразделения ВСУ 3734 раза нарушили режим прекращения огня, применив тяжелое вооружение 2950 раз. Об этом на брифинге 1 июля заявил командующий оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР, генерал-майор Денис Синенков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

«В результате обстрелов ВСУ погибло два военнослужащих ДНР. Среди мирного населения погибло три человека, двое из которых — дети 2009 и 2010 года рождения. Ранения получили десять мирных жителей. За неделю огнем украинской артиллерии уничтожено два и повреждено 61 домостроение в Донецке, Макеевке, Горловке, Зайцево, Коминтерново, Докучаевске», — сказал Синенков.

По его словам, командование ВСУ умалчивает реальные масштабы небоевых и боевых потерь украинских силовиков.

«На прошедшей неделе такие потери составили более 80 человек. Так, в расположении 13 батальона 58 омпбр в населенном пункте Красногоровка, в заброшенных домостроениях обнаружено около 20 тел военнослужащих. По знакам различия определяются военнослужащие ВСУ и националисты ДУК «Правый cектор» (запрещен в РФ). В расположении 16 батальона той же бригады в сарае, на дачном участке в Авдеевке, обнаружено около 10 трупов в военной форме… На прошедшей неделе из-за отсутствия карты минных полей при проведении мероприятий ротации между подразделениями 72 и 30 бригад на своих минах подорвались несколько групп военнослужащих обеих бригад. Потери составили около 20 человек погибшими и ранеными», — рассказал Синенков.

Он сообщил, что разведка ДНР продолжает фиксировать увеличение количества техники и вооружения ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения.

«Выявлено нахождение на Горловском направлении: двух артиллерийских батарей — РСЗО «Град» и 152-мм САУ «Акация», двух огневых взводов — 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм минометов. На Донецком направлении зафиксировано нахождение трех батарей 122-мм САУ «Гвоздика», батареи 122-мм гаубиц Д-30, танковой роты и огневого взвода РЗСО «Ураган». На Мариупольском направлении выявлено нахождение батареи 122-мм гаубиц Д-30, танковой роты и четырех огневых взводов — РСЗО «Град», самоходных орудий «Нона-С», 100-мм противотанковых пушек «Рапира» и 82-мм минометов… Противник проводит целенаправленное усиление группировки на Донецком и Мариупольском направлениях для подготовки активной фазы боевых действий на Донбассе», — считает Синенков.

Военный также проинформировал, что украинские войска продолжают усиливаться иностранными наемниками.

«Выявлено, что в район населенного пункта Майорск прибыло до 150 человек ЧВК арабской внешности, а в населенные пункты Марьинка и Зайцево прибыли группы снайперов-наемников, вооруженных крупнокалиберными снайперскими винтовками большой дальности. Также отмечено размещение групп Сил специальных операций в районе населенного пункта Володарское, которые проводят подготовку личного состава ВСУ по вопросам организации и проведению диверсий и провокаций», — подытожил Синенков.