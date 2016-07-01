София, 1 июля, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов поручил главе МИД Даниелу Митову «нормализовать крайне острую позицию России по отношению к Болгарии, как и болгарскую к России, что превращает страну в самого большого врага России на Балканах». Об этом он сообщил 1 июля, выступая в Народном собрании, передаёт болгарское издание «Дневник».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алёша

Заявление болгарского премьера прозвучало в преддверии первой за два года двусторонней встречи министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Даниела Митова в рамках заседания Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества в Сочи, одним из предметов обсуждения на которой были заявлены энергетические проекты.

Комментируя данную тему, Бойко Борисов отметил, что все решения по энергетическим проектам принимаются на уровне Европейского союза. При этом он не исключил, что вместе с «Северным потоком-2» будет строиться и газовый хаб в Болгарии. «Нельзя категорически заявлять, что «Северный поток» выгоден для Европы, а «Южный» — нет», — подчеркнул премьер-министр.

Говоря об отношениях Софии с Москвой, глава болгарского правительства указал на то, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев «ездят в Афины, в Белград, в Будапешт, обходя Болгарию, что создаёт одно излишнее напряжение, которое не нужно».

Бойко Борисов также выразил надежду, что в следующем году санкции Евросоюза в отношении России будут отменены, «по крайней мере, для сельского хозяйства», поскольку Болгария несёт убытки от этого. В то же время он дал понять, что «европейская и болгарская позиции — это одно и то же».

Как сообщает пресс-служба МИД России, в ходе переговоров в Сочи 1 июля Сергей Лавров и Даниел Митов «обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе их торгово-экономическую составляющую». «Состоялся обмен мнениями по ряду международных и региональных проблем», — проинформировали в пресс-службе.

По итогам встречи министр иностранных дел Болгарии сообщил, что его разговор с российским коллегой «был очень открытым» и он имел возможность вынести на обсуждение большое число «нерешённых вопросов и проблемных моментов, коих накопилось достаточно». При этом, по его словам, акцент был на энергетическом аспекте двусторонних отношений, передаёт «Болгарское национальное радио».

«Очевидно, что энергетические проекты между Россией и странами-членами Европейского союза должны развиваться. Однако это энергетическое сотрудничество должно осуществляться по европейским правилам и проекты должны быть утверждены Европейской комиссией», — сказал Даниел Митов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2014 года Россия приняла решение отказаться от проекта «Южный поток», поскольку Болгария так и не дала разрешения на прокладку газопровода по своей территории, последовав требованиям Еврокомиссии, которая задним числом применила к проекту требования Третьего энергетического пакета. Взамен «Южного потока» было решено строить «Турецкий поток» — газопровод аналогичной мощности через Турцию, однако после осложнения отношений между Москвой и Анкарой проект был заморожен.

Между тем, Болгария не отказалась от надежды стать «распределительным центром Энергетического союза», выступив с предложением о строительстве газового хаба на её территории. София начала обсуждать с Еврокомиссией сокращённый вариант «Южного потока», согласно которому российский газопровод будет проложен по дну Чёрного моря до приёмного терминала недалеко от болгарского порта Варна, а дальнейшим строительством ветки Болгария займётся сама, либо при участии какой-либо из европейских компаний. Таким образом в Софии предлагают решить проблему несоответствия «Южного потока» Третьему энергетическому пакету.

Несмотря на серьёзный ущерб, который несёт Болгария от присоединения к санкциям против России, и отсутствие однозначной позиции по данному вопросу в правительстве, МИД республики последовательно выступает за сохранение санкционных мер, называя их «единственным инструментом, которым располагает Европа», чтобы сдерживать «российскую агрессию». При этом глава ведомства Даниел Митов относит Россию и «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещённая в России) к главным угрозам для внешнеполитических интересов Европейского союза.

София также обвиняет Москву в ведении «гибридной войны», разработка концепции противодействия которой объявлена одним из приоритетов в работе Министерства обороны Болгарии в текущем году. Как считает президент республики Росен Плевнелиев, Россия имеет своей целю «дестабилизацию Европы через Балканы», а «старшие партнёры» Болгарии, по его мнению, недостаточно жёстко реагируют на внешнюю политику Кремля.