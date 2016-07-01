Киев, 1 июля, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Украина и Азербайджан обсудили перспективы организации поставок азербайджанской нефти на украинские НПЗ и ее транзита по территории страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Об этом сегодня, 1 июля, журналистам заявил украинский вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время 11-го заседания совместной межправительственной азербайджанско-украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Азербайджане, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зубко отметил следующее: «Украина заинтересована в поставках азербайджанской нефти на украинские НПЗ и ее транзите по территории страны в европейские страны. Сегодня у нас созданы для этого все необходимые технические возможности. Кроме того, мы обсудили возможности инвестирования Азербайджаном в нефтегазовую отрасль Украины».

Однако о каких-то конкретных соглашениях по поводу нефти в Киеве не сообщают.

Также, по словам Зубко, стороны обсудили перспективы организации поставок легких сортов нефти с использованием южной ветки нефтепровода «Дружба» в направлении НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии. Стороны подтвердили «заинтересованность в скорейшей реализации данного направления».