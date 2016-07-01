Киев, 1 июля, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Украинское правительство одобрило план разделения НАК «Нафтогаз Украины», согласно которому планируется создание двух отдельных компаний по транспортировке и хранению природного газа.

Газовая конфорка

Cоответствующий проект разделения «Нафтогаза» был представлен министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом 1 июля на заседании правительства.

В свою очередь министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил, что в документ были внесены изменения относительно выбора кандидатур в наблюдательный совет НАК.

«Трое членов набсовета выбираются публичным конкурсом из числа лиц, которые не принимают участие в хозяйственной деятельности по добыче или поставке газа «Нафтегаза». Также ее дочерние компании не могут принимать участие в такой деятельности в течение пребывания на должности членов наблюдательного совета «Укртрансгаза», — рассказал Кубив.

Ранее, 30 июня, глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в третьем квартале 2016 года НАК «Нафтогаз» планирует купить около 3 млрд куб. м газа. По его словам, украинская сторона еще не определилась с поставщиком голубого топлива, поскольку цена ОАО «Газпром» практически равна цене европейских поставщиков газа.

«Предложения как российской стороны, так и европейской очень близки по своему уровню. Я думаю, что в ближайшее время «Нафтогаз» примет экономически взвешенное и правильное решение по поводу того, где и по какой цене, по какому графику покупать газ», — отметил Коболев.

Он также добавил, что цена российского газа с учетом калорийности будет составлять 173−175 долл за 1000 куб. м.

«Та формула, которая заложена в контракте госпожи Тимошенко, еще предусматривает корректировку на калорийность. И реальная цена этого газа, я думаю, будет составлять не менее 172 доллара, а возможно и 175 долларов», — пояснил Коболев.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что на третий квартал цена российского газа для Украины составит 167,57 долл за тысячу кубометров. По его словам, это выгодная для Украины цена, поскольку она ниже, чем на европейских торговых площадках.