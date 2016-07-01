Белград, 1 июля, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Александр Вучич говорит, что его страна остается приверженной европейскому пути, хотя Европейский союз официально отложил начало переговоров о вступлении, передает Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

Белград «разочарован» решением Брюсселя, но оно не повлияет на «стратегический путь и решимость» Сербии, заявил сегодня Вучич.

По словам президента, переговоры о вхождении Сербии в Евросоюз могут начаться в июле или сентябре.