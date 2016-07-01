Москва, 1 июля, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия готовят в парках и музеях Москвы ко Дню любви, семьи и верности, который пройдет 9 и 10 июля. Как заявил глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, на 27 площадках столицы будут организованы концерты, конкурсы, мастер-классы и игры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента.

Александр Дейнека. Мать. 1932

«Очень рассчитываем, что будет хорошая погода и, я думаю, это добавит настроения. Будут построены интересные артобъекты, будет работать анимация, для того, чтобы ребята могли активно провести время и, чтобы это было интересно не только для детей, но и для взрослых», — отметил Кибовский.

Центральной площадкой празднования станет музей-заповедник «Царицино», где организуют семь тематических зон с мероприятиями для всей семьи, пояснил глава департамента. Кроме того, в местном музее проведут традиционную церемонию чествования супружеских пар, организуют концерты и фейерверки.

Большая программа пройдет на центральных улицах и площадях, также всех желающих приглашают в парки. Так, в Парке Горького установят «стену признаний», в Музеоне инсталляцию «Любовь», а в саду «Эрмитаж» состоится «ромашковый бал».

Напомним, ежегодно в столице отмечают всероссийский праздник Дня семьи, любви и верности, который проводят в память о Муромском князе Петре и его жене Февронии. Праздник одобрен Межрелигиозным советом России.