Ростов-на-Дону, 1 июля, 2016, 19:42 — ИА Регнум. С 25 по 28 июня прошли предвыборные съезды всех четырех парламентских партий, между которыми и развернется основная борьба на предстоящих выборах в Госдуму РФ. Их результаты были вполне закономерны, хотя не обошлось без сюрпризов, считает известный ростовский политтехнолог Сергей Смирнов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«На съезде «Единой России» Ростовская область вместе с Астраханской областью, Ставропольским краем и Республикой Калмыкия входит в региональную группу №25 (первая информация об этом просочилась в СМИ буквально за несколько дней до съезда). Во главе группы — губернатор Ростовской области Василий Голубев. Его кандидатуру предложил лично Дмитрий Медведев, и это означает, что, по мнению федерального партийного руководства, донской губернатор входит в группу наиболее сильных и авторитетных региональных лидеров», — прокомментировал собеседник.

На втором месте в списке у партии власти сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева (условно говоря «кандидат от Ставрополья»), на третьем — председатель Астраханской областной думы Александр Клыканов. В группе 20 кандидатов, в том числе — 11 представителей Ростовской области.

По словам Сергея Смирнова, областной список кандидатов-одномандатников был вполне ожидаем: Лариса Тутова, Юрий Кобзев, Михаил Чернышев, Александр Шолохов, Максим Щаблыкин, Виктор Дерябкин. Единственная неожиданность — «Единая Россия» отказалась от выдвижения своего кандидата по 150-ому избирательному округу, как сказал на съезде по этому поводу Дмитрий Медведев «в силу вполне понятных политических резонов».

Ростовскую региональную группу КПРФ традиционно возглавил первый секретарь обкома КПРФ Николай Коломейцев, на втором и третьем местах — Владимир и Евгений Бессоновы. «К удивлению многих, в списке кандидатов не оказалось Виктора Коломейцева (депутата Госдумы трёх созывов, бывшего первого секретаря Ростовского обкома КПРФ, зампреда ЦКРК КПРФ). Официальная версия этого — отказ самого Виктора Коломейцева, хотя некоторые эксперты считают, что он проиграл конкуренцию с братьями Бессоновыми и просто отказался входить в региональную группу на заведомо непроходное место. Список кандидатов по одномандатным округам также был заранее известен: Григорий Фоменко, Евгений Бессонов, Николай Коломейцев, Владимир Бессонов, Сергей Шаповалов, Геннадий Щербаков, Александр Дедович», — сказал Сергей Смирнов.

Эксперт обратил внимание, что одной из неожиданностей съезда «Справедливой России» стало решение, что лидер ростовских эсеров Михаил Емельянов не возглавит ростовскую региональную групп: он идет кандидатом по Нижнедонскому одномандатному округу и вторым номером в региональной группе №10 (Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Ульяновская область). А в самой Ростовской области неожиданно для всех оказалось две региональные группы. Одну из них возглавляет Илья Елизаров (в 2003—2007 годах депутат Госдумы от ЛДПР), вторую — Олег Пахалков (депутат Госдумы от Воронежской области). Список же ростовских кандидатов-одномандатников также был очевиден — Анатолий Котляров Анатолий Александрович, Михаил Емельянов, Александр Пиценко, Алексей Лященко, Сергей Косинов, Николай Маслинников, Олег Пахалков .

Ростовская региональная партийная группа ЛДПР состоит всего из трех кандидатов: недавно назначенный координатор регионального отделения Сергей Иванов (действующий депутат Госдумы от Московской области), на втором месте — депутат Госдумы от Алтайского края Владимир Семенов, на третьем месте — Елена Иванова (жена Сергея Иванова). «Что характерно, все они неместные и до последнего времени не имели никакого отношения к Ростовской области. На съезде также выдвинуты кандидаты (Сергей Иванов, Игорь Теперечкин, Юлия Васильченко, Егор Колесников, Анатолий Бородачев, Михаил Сорокин, Сергей Малыхин) во всех семи одномандатных округах. Правда, их фамилии в области мало, кому известны», — сказал собеседник.

В целом, исходя из этих кандидатских списков, уже можно делать определенные выводы о характере предвыборных кампаний и даже о наиболее вероятных победителях.