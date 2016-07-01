Калининград, 1 июля, 2016, 19:41 — ИА Регнум. В Калининграде курсант Балтийского военно-морского института (БВМИ) им. Ушакова Даниил Прохоренко приговорён к штрафу за убийство по неосторожности 15-летней девочки. Согласно решению суда, в качестве наказания курсанту назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, уточняет новостной портал «Клопс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Стоимость жизни

ИА REGNUM напоминает, что тело пропавшей 15-летней девочки было обнаружено в Калининграде в сентябре 2015 года. По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан курсант БВМИ.

Напомним, после раскрытия убийства депутат городского Совета Калининграда Виктор Трофимов, преподававший долгое время в БВМИ, был уволен из института за критику военного вуза на заседании горсовета.

В частности, Трофимов сказал: «Там (в БВМИ) ненормальная атмосфера… 25 сентября произошло убийство, изнасилование, скелетирование и главная опасность в том, что это произошло в наряде. Это сделал женатый курсант».