Туапсе, Краснодарский край, 5 июля, 2016, 09:04 — ИА Регнум. XX Фестиваль визуальных искусств открывается сегодня во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Традиционно смотр соберёт детей и подростков из регионов России, дальнего и ближнего зарубежья. Участниками программы станут звёзды российского кино, театра и эстрады, которые проведут для детей мастер-классы и творческие встречи. Смотра откроется большим концертом на лагерной эстраде «Фестивальная».

orlyonok.ru Участники Фестиваля визуальных искусств в «Орлёнке»

Основная задача фестиваля — познакомить взрослых и детей с последними достижениями в сфере визуальных искусств. Главная конкурсная программа будет включать номинации: «Кинематограф», «Анимация», «Телевидение», «Режиссёры 21 века», «Фотокросс» и «КомпМультПост». Оценивать представленные фильмы будет детское жюри, возглавят отборочную комиссию профессионалы — известные деятели культуры и искусства.

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В номинации «Кинематограф» в этом году представлены 8 картин российского производства — «Праздник непослушания», «Достали!», «Тайна Снежной королевы», «Уроки выживания», «Клад», «Вдвоём на льдине», «72 часа» и «Байкальские каникулы». Анимационное кино будет представлено тремя полнометражными лентами «Иван Царевич и Серый Волк 3», «Савва. Сердце воина» и «Крепость. Щитом и мечом», а также короткометражными фильмами российских киностудий.

В номинации «Телевидение» свои фильмы представят телекомпании Москвы, Югорска, Чебоксар, Владимира, Ульяновска, Ижевска и других городов. Работы студентов и выпускников творческих вузов можно будет увидеть в номинации «Режиссёры 21 века». В номинации «Фотокросс» участники фестиваля смогут проявить себя в роли фотографов.

На компьютерном стенде в рамках номинации «КомпМультПост» планируется развернуть класс, оснащённый компьютерами с графическими планшетами, и мобильной студией для съёмки. Всё это будет использовано как площадка для уникального творческого мероприятия — создания с детьми ВДЦ «Орлёнок» анимационного фильма.

Во внеконкурсной программе — вечер, посвящённый киножурналу «Ералаш», концерт детского музыкального театра «Домисолька», творческий вечер Татьяны Залужной.

orlyonok.ru Наталья Бондарчук

Прямо на фестивале кинорежиссер Наталья Бондарчукприступит к съемкам художественного фильма «Красная шапочка. ONLINE», принять участие в кинопроцессе смогут многие отдыхающие «Орлёнка».

Первый фестиваль в «Орлёнке» состоялся в 1997 году, его главными учредителями стали Министерство культуры России, Правительство Москвы и Союз кинематографистов России. Смотр был организован с целью поддержки и развития визуального искусства для детей и юношества. Главным призом конкурсной программы стала статуэтка «Хрустальный пингвин».

За 20 лет существования фестиваль стал одним из самых значимых культурных событий Краснодарского края. В 2016 году участниками смотра станут более 3500 детей и подростков из всех регионов России. Фестиваль продлится в «Орлёнке» до 13 июля.

Президент Фестиваля визуальных искусств — художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», режиссёр Борис Грачевский, снявший, за годы проведения фестиваля в «Орлёнке», более десятка сюжетов.