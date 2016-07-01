Махачкала, 1 июля, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Руководству ООО «Газпром трансгаз Махачкала» представили нового руководителя, передает 1 июля корреспондент ИА REGNUM. Компанию возглавил Александр Астанин, который ранее работал первым заместителем генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». На новом посту он сменил Керима Гусейнова, работавшего там последние 14 лет.

gazprom.ru Газораспределительная станция «Буйнакск»

Нового руководителя представил председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, который высоко оценил работу предыдущего главы компании. «Сегодня мы переживаем непростое время, но вместе с тем компании удалось справиться с поставленными задачами», — сказал Гамидов. Про нового руководителя он сказал, что тот «знает специфику отрасли и региона» и что предприятие должно так же стабильно развиваться. При этом причину смены руководства дагестанского отделения «Газпром трансгаз Махачкала» никто не назвал.

Наряду с ныне осужденным за мошенничество бывшим вице-премьером правительства Дагестана Магомедгусейном Насрутдиновым, Керима Гусейнова считают одним из влиятельных лиц в газовой сфере республики. По официальным данным, Гусейнов является одним из самых состоятельных депутатов Народного собрания. Как пишет портал «Кавказская политика», Насрутдинов и Гусейнов даже являются родственниками, но в последнее время их отношения были не самыми теплыми. В январе 2014 года был задержан за мошенничество зять Гусейнова, гендиректор ОАО «Даггаз» Руслан Абдуллаев.