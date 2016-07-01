Флоренция, Италия, 1 июля, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Итальянские власти принимают решительные меры против все более усиливающейся китайской общины в Тоскане, передает ABC News. Правоохранительные органы Италии проводят обыски возглавляемых китайцами фабрик, ночных клубов и общественных групп, которые на этой неделе (27 июня-1 июля) закончились применением насилия.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1915

В результате столкновений 29 июня за пределами завода недалеко от Флоренции несколько человек получили ранения. Китайские рабочие перегородили вход итальянским санинспекторам.

Сегодня пресс-секретарь МИД КНР Хонг Лей заявил, что китайское посольство и консульство подали жалобу в Италии, «призывая ее обеспечить цивилизованное исполнение закона и справедливое расследование».