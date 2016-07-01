Обнинск, Калужская область, 1 июля, 2016, 19:15 — ИА Регнум. АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им.А.Г.Ромашина» Калужской области стало основным акционером АО «НИТС», сообщил 1 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Технологии» Сергей Ананишин.

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина

По его словам, основной целью объединения ресурсов АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина» и АО «НИТС» является консолидация научно-технических, производственных и финансовых потенциалов предприятий в области разработки и производства изделий конструкционной оптики, что позволит создать единый центр компетенций по разработке и производству изделий остекления, который по сути будет являться национальным центром конструкционной оптики.

Результатами научно-технического и производственного альянса «Технологии» и «НИТС» станут вывод новых высокотехнологичных продуктов на перспективные сегменты российского и зарубежного гражданского рынка, оптимизация операционных расходов и производственных процессов. Совместное использование ресурсов позволит расширить номенклатуру продукции и повысить ее потребительские свойства.

«Мы уже получили первые результаты от консолидации с АО «НИТС». В настоящее время ведутся переговоры о стратегическом партнерстве с крупнейшим российским производителем подвижного состава железных дорог «Трансмашхолдинг», которое предусматривает увеличение объема выпуска продукции железнодорожного остекления и прямое взаимодействие в вопросах поставок», — заявилгенеральный директор АО «ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина» Андрей Силкин.

Напомним, АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» — одно из ведущих научно-производственных предприятий России в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта.

АО «НИТС» — научно-исследовательский институт технического стекла, занимающийся разработкой и производством высокопрочных стекол и специальных оптических изделий для гражданской, космической и оборонной промышленности.