Москва, 1 июля, 2016, 19:13 — ИА Регнум. «Коммунисты России» приняли программу под названием «Десять сталинских ударов по капитализму», с которой они отправятся на грядущие в сентябре выборы в Госдуму. Соответствующий документ был утвержден на предвыборном, внеочередном V съезде партии.

polit.ru Политическая акция партии «Коммунисты России»

По словам председателя ЦК «Коммунистов России» Максима Сурайкина, программа — это фактически «весь комплекс мер возрождения социалистической экономики». Так, в случае прихода к власти, «новые красные» обещают провести национализацию банковской системы, базовых отраслей экономики, в том числе горнодобывающую промышленность и энергетику, ЖКХ, ввести госмонополию на алкоголь и табачную продукцию. Кроме того, коммунисты обещают стране новый Трудовой кодекс, который будет «основан на лучших принципах советского Кодекса законов о труде». Речь, в частности, идет о регуляции разницы в размере доходов квалифицированного рабочего и директора предприятия не более чем в пять раз, сообщает Ридус.

Помимо прочего, программой «Коммунистов России» предусматривается установление с 1 января 2017 года минимальной зарплаты в 70 тысяч рублей и средней трудовой пенсии в 40 тысяч рублей. При этом, говорит Сурайкин, предусматривается «ежегодная их индексация по уровню инфляции».

Особое внимание «коммунисты» уделяют борьбе с коррупцией. В программе отмечается, что в России необходимо ввести институт конфискации незаконно нажитых благ и воссоздать комитеты народного контроля за финансовыми потоками предприятий.

Во внешней политике «Коммунисты России» придерживаются патриотизма. Главным внешнеполитическим стержнем, считают они, должно стать «отстаивание интересов трудового народа». В партии также говорят о необходимости восстановления «оборонительного союза антиимпериалистических государств по образцу Варшавского договора».

«Сегодня наша главная цель — восстановление Союзного государства с социалистической и советской перспективой. Мы вернем советскую власть!», — приводит ТАСС выдержку из программы.

Лозунги предвыборной борьбы «Коммунистов России» — «Вперед, в СССР!», «Ударим по капитализму сталинскими ударами!», «Даешь новых коммунистов в Госдуме!»

Напомним, коммунистическая партия «Коммунисты России» имеет право на участие в выборах депутатов Государственной Думы без сбора подписей. Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.

17 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов. С этого момента в России официально началась избирательная кампания.