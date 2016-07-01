Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Если погодные условия и уровень воды в Неве позволят, то ночь с 15 на 16 июля будет проведена операция по буксировке крейсера «Аврора» от Кронштадтского морского завода до Петроградской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Крейсер «Аврора». 1909-1910 гг

Как рассказал генеральный директор Кронштадтского морского завода Анатолий Белоев, техническая готовность «Авроры» на сегодняшний день составляет практически 95 процентов. До 15 июля все работы завершат. Операцию по буксировке крейсера в ночь с 15 на 16 июля в три этапа выполнит Ленинградская военно-морская база Балтийского флота.

Главком ВМФ Владимир Королёв сообщил, что 31 июля откроется обновленная музейная экспозиция, которая даст старт масштабному празднованию 320-й годовщины создания регулярного российского флота. Он отметил, что экипаж корабля полностью укомплектован военнослужащими. В его составе — лучшие военные моряки. Совместно с геральдической службой ВМФ разработан орденский кормовой флаг крейсера.

По словам вице-губернатора Петербурга Михаила Мокрецова, пристань «Авроры» — 127-метровый участок набережной Невы и Большой Невки — город предоставляет в безвозмездное пользование Центральному военно-морскому музею Минобороны сроком на 99 лет. Архитектурно-художественная подсветка и инженерные сети полностью готовы к возвращению корабля № 1.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил проработать вопрос о создании специального Фонда, который будет оказывать кораблю-музею финансовую поддержку, а также поручил составить программу участия попечительского совета в работе крейсера «Аврора» по патриотическому воспитанию.

Напомним, крейсер «Аврора» находится на капитальном ремонте в Кронштадте с сентября 2014 года. Стоимость ремонтных работ на крейсере оценивается в 834 млн рублей. Буксировка корабля в Петербург обойдется в 2,35 млн рублей.