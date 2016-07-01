Ижевск, 1 июля, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Заместителя председателя правительства Удмуртии Сергея Токарева отстранили от распределения субсидий на поддержку фермерских и сельскохозяйственных предприятий в связи с получением средств хозяйствами, которыми владели сын и жена зампреда. В настоящее время конфликт интересов исчерпан, сообщает портал «Сусанин» со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Елену Капитоненко.

Павел Федотов. Взяточник

По ее словам, Токарев в апреле этого года сам подал уведомление о возможном конфликте интересов в региональную антикоррупционную комиссию. Распределением субсидий он занимался находясь на посту главы Минсельхоза Удмуртии.

В адрес главы республики Александра Соловьева, по факту получения хозяйствами родственников Токарева средств, поступило представление прокуратуры, которое рассмотрели на заседании антикоррупционной комиссии. По ее решению Токареву объявлен выговор. Капитоненко добавила, что «аналогичная ситуация произошла месяцем ранее и с министром сельского хозяйства Удмуртии Александром Прохоровым, которому также вынесен выговор».

Издание отмечает, что республиканское антикоррупционное законодательство за такие нарушения предусматривает выговор, российское — снятие чиновника с должности. На заседании антикоррупционной комиссии решение было принято в пользу регионального закона.

По данным пресс-службы глава и правительства Удмуртии, наиболее распространенными преступлениями в сфере землепользования на территории республики являются коррупционные проявления со стороны должностных лиц муниципальных органов власти при выделении земельных участков льготным категориям граждан, их продаже в частную собственность, переводе земель из одной категории в другую.

С начала текущего года выявлен 41 факт получения взяток, 26 фактов дачи взяток, 17 фактов злоупотреблений и превышения должностных полномочий, 12 фактов мошенничества, совершенного в крупных и особо крупных размерах, 18 фактов хищения путем присвоения или растраты вверенного имущества, 4 служебных подлога, а также по 1 факту коммерческого подкупа и посредничества во взяточничестве. К уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений привлечено 153 лица, в том числе чиновники систем здравоохранения, образования, сельского хозяйства, руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства, коммерческих организаций и ряд сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году чиновники министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии неоднократно становились фигурантами уголовных дел.

В июле 2015 года в связи с «работой по расходованию бюджетных средств руководством Минсельхоза» в ведомстве проводилась выемка документов. По словам главы регионального МВД Александра Первухина, у правоохранителей также имеются вопросы к недавно уволенным руководителям министерства. В течение недели были уволены трое заместителей министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии — Алексей Стрелков, Виктория Ушакова и Петр Соболев. Однако Первухин подчеркнул, что указанные мероприятия в ведомстве начались задолго до кадровых перестановок.

В декабре прошло года в Удмуртии расследовали хищение около 50 млн рублей, выделенных на агрострахование из республиканского бюджета. По словам заместителя начальника отдела по борьбе с коррупцией Управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК) МВД по Удмуртии Василия Смирнова, следствием установлено, что в 2013 — 2015 годах группа лиц совершала хищения бюджетных средств, выделенных в рамках реализации госпрограммы поддержки агропромышленного комплекса на возмещение части затрат сельхозпроизводителей.

Смирнов отметил, что к уголовной ответственности привлекаются 7 граждан из Удмуртии и Москвы. Возможное участие в уголовном деле чиновников Минсельхоза Удмуртии Смирнов комментировать отказался, объяснив это тем, что дело находится в разработке.