Москва, 1 июля, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по нормализации российско-турецких отношений будут проведены на всех уровнях, в том числе — на уровне глав правительств двух стран. Об этом Медведев заявил сегодня, 1 июля, в интервью телеканалу «Россия».

ИА REGNUM

Медведев подчеркнул, что лично готов заняться нормализацией российско-турецких отношений. Он напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение обеспечить возможность российским гражданам отдохнуть в Турции уже в этом туристическом сезоне.

При этом глава правительства подчеркнул, что первоочередным вопросом в связи с террористической активностью в Турции должен стать вопрос безопасности граждан России на турецких курортах.