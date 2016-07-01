Калуга, 1 июля, 2016, 19:04 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области

Обновленному участку участка дороги М-3 «Украина» со 124 километра до 194 километра в Калужской области, по результатам реконструкции будет присвоена категория I-Б. В ее состав войдут 10 транспортных развязок в разных уровнях, 7 надземных пешеходных переходов, экодук — мостовое сооружение, обеспечивающее беспрепятственное движение представителей животного мир, сообщает корреспондент ИА REGNUM по итогам рабочей встречи в поселке Детчино Малоярославецкого района 1 июля с участием калужского губернатора Анатолия Артамонова и председателя правления по технической политике Государственной компании «Автодор» Игоря Урманова.

В рамках обновления автотрассы М3 «Украина» будет реконструирован существующий мост и построен второй мост через реку Угра. Возведение пролетного строения вновь строящегося моста завершится в июле 2016 года.

На участке транспортной развязки 174 километр выполняется весь комплекс строительно-монтажных работ, начиная с подготовки территории, очистки её от лесонасаждений, земляных работ и работ по устройству дорожной одежды. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2017 года. В настоящее время приняты принципиальные решения по определению числа полос движения и вида пунктов взимания платы на км 136+800 и км 168+770 (18 полос (4 реверсивных) и 16 полос (4 реверсивных) соответственно), прорабатываются проектные решения по оборудованию пунктов платежей.

В ходе совещания особое внимание было уделено организации альтернативного проезда для жителей села Головтеево. После реконструкции данная трасса будет иметь покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, ширину шесть метров, кроме этого, будет обеспечено ее освещение.