Ставрополь, 1 июля, 2016, 19:00 — ИА Регнум.



Электрическая лампочка

Электроснабжение населенных пунктов Ставропольского края, пострадавших от ливней и шквалистого ветра, полностью восстановлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дирекции по связям с общественностью ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Электроснабжение населенных пунктов возобновлено в полном объеме 1 июля к 14:00.

Напомним, в Ставропольском крае из-за ливней 30 июня без света остались более 4 тысяч жителей 18 населенных пунктов шести районов края.

Отключения электроэнергии из-за ливней и штормов 30 июня произошли в Шпаковском, Кочубеевском, Петровском, Новопавловском, Степновском, Курском районах. Социально значимые объекты в зону отключения не попали.

В связи со штормовым предупреждением на территории Ставропольского края 30 июня в 21:30 введен режим повышенной готовности.

Напомним, из-за ливней накануне также произошло подтопление приусадебных участков села Прасковея Буденновского района.

Сегодня 1 июля 2016 года в крае снова местами сильный дождь, гроза, шквал до 20 м/с. Ставрополь уже несколько часов заливает дождь.