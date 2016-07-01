Москва, 1 июля, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Несмотря на все усилия по созданию благоприятных правовых и экономических условий, институт добровольных корпоративных и индивидуальных пенсий в России так и не получил должного развития. Об этом 1 июля заявил заместитель главы министерства труда РФ Андрей Пудов на Международном финансовом конгрессе.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

«Тот сектор, который называется «корпоративная пенсия» и «индивидуальная пенсия», при наличии вполне конкретных экономических стимулов и конкретных правовых моделей, развития не получает», — заявил Пудов.

По его словам, в настоящее время эти два компонента «с точки зрения клиентской базы только теряют». Так, в 2012 году число участников корпоративных пенсионных программ составило 8 млн человек, а к настоящему моменту — лишь 6 млн граждан, констатировал замглавы Минтруда.

Первоначально, напомнил Пудов, предполагалось, что государственная часть пенсионных накоплений составит 40% коэффициента замещения пенсией среднего заработка, в то время как индивидуальная и корпоративная — по 30%. Как известно, коэффициент замещения отражает ту долю утраченного заработка, которую гражданину покрывают пенсионные отчисления.

Однако на практике проблема существует не только с добровольной частью, но и обязательной накопительной — последняя также составляет незначительную долю коэффициента замещения. «Не хочу быть пессимистом, надеюсь, что меня будут опровергать, — не думаю, что больше 5%», — подчеркнул Пудов.

Согласно одобренной в 2013 году Стратегии развития пенсионной системы, в России существует трехуровневая модель, которая включает в себя, собственно, государственную пенсию, состоящую из солидарной и обязательной накопительной части, а также из двух негосударственных компонентов: корпоративной пенсии и частной (индивидуальной) пенсии, когда граждане откладывают деньги на пенсию самостоятельно.