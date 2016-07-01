Оренбург, 1 июля, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Территориальная часть Оренбургской области в федеральном списке партии «Патриоты России» оправдала надежды региональных партийцев: в списке значатся только регионалы, «варягов» нет. Множество толков вызвали фигуры утвержденных кандидатов по одномандатным округам. Еще в первой половине дня 1 июля, до съезда, руководитель регионального отделения партии Рушания Абассова отметила, что не готова говорить о кандидатах-одномандатниках. Но впоследствии призналась корреспонденту ИА REGNUM, что уже два дня, как разговоры шли о бывших либерал-демократах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Действительно, решение съезда стало неожиданностью. По Оренбургскому одномандатному округу на выборы в Госдуму идет действующий депутат Госдумы РФ Максим Щепинов, по Орскому — Сергей Бенцман, а по Бугурусланскому — Сергей Химич. Все они покинули ЛДПР из-за несогласия с политикой куратора местного отделения Сергея Катасонова. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Максим Щепинов подал заявление о выходе из ЛДПР 30 июня.

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Доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова отметила, что появление экс-либерал-демократов добавит интриги и конкуренции в предвыборной кампании. Вместе с тем она выразила мнение об отсутствии шансов этих кандидатов на победу по одномандатным округам. Для «Патриотов России» было бы уже победой, если они наберут 3% голосов избирателей, тогда сохранится государственное финансирование партии. Также политолог подчеркнула, что фигуры Щепинова, Бенцмана, Химича будут тянуть партийный список.

С точки зрения Галины Шешуковой, куратор оренбургского отделения ЛДПР и депутат Госдумы ЛДПР Сергей Катасонов сделал невольно подарок «Патриотам»: «После ухода из партии («Патриоты России» — ИА REGNUM) Владимира Фролова (теперь лидер оренбургских эсеров — ИА REGNUM) отделение оставалось без медийной фигуры. Так что трое бывших членов ЛДПР — это настоящий подарок от Катасонова».

По словам Шешуковой, Щепинов — сильный конкурент, однако осилить такого тяжеловеса как Юрий Мищеряков, который идет по этому же округу от «Единой России», не сможет.

Стоит отметить, что накануне съезда «Патриотов России» политолог Булат Калмантаев выразил мнение, что Бенцман и Химич, идущие на выборы в Заксобрание Оренбуржья в составе тройке лидеров списка, вряд ли будут распылять силы на две избирательные кампании только ради того, чтобы обозначиться на непроходном месте.

Напомним, что в Оренбургской области 4 декабря 2011 года на выборах депутатов в Госдуму РФ проголосовало 51,17% избирателей. По количеству голосов избирателей в регионе лидировала партия «Единая Россия» — 34,89%. КПРФ набрала 26,18% голосов, ЛДПР — 16,90%, «Справедливая Россия» — 16,79%, «Яблоко» — 2,36%, «Патриоты России» — 1,05% и «Правое дело» — 0,45%. В настоящее время интересы региона в парламенте представляют шесть депутатов: редактор газеты «Советская Россия» Валентин Чикин (КПРФ), эсер Сергей Петров, Максим Щепинов и Сергей Катасонов (ЛДПР), Елена Николаева и Виктор Заварзин («Единая Россия»).

В областном парламенте пятого созыва партия «Патриоты России» также не представлена партия, 13 марта 2011 года за неё проголосовало слишком мало избирателей (1,69%). Добавим, что ранее фракцию «Патриотов России» представляли три депутата.