Екатеринбург, 1 июля, 2016, 19:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на рассмотрение градостроительного совета будет представлен проект нового транспортно-пересадочного узла на Ботанике, куда впоследствии может быть перемещён автовокзал «Южный». Презентация состоится во время выставки «ИННОПРОМ» на стенде администрации Екатеринбурга.

Пассажиры

Подготовил проект архитектор Владимир Громада. Называться новый транспортный узел будет «Золотой». Реализовать его предлагается на территории 7,6 гектар между улицами Шварца, Крестинского, Белинского и территории «Уральского завода гражданской авиации». Представит проект 12 июля на градостроительном совете Игорь Заводовский.

По его словам, площадь здания транспортно-пересадочного узла составит около 230 тысяч квадратных метров, половину из которых займут торговые площади. Игорь Заводовский отметил, что при подготовке проекта авторы опирались на опыт подобных центров в Москве и Гонконге, сообщает городской портал «Е1.RU».

Некоторые участники градостроительного совета считают, что строительство нового транспортно-пересадочного узла необходимо, но без такого большого количества торговых площадей, сообщает издание Znak.com.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, разговоры о строительстве нового транспортно-пересадочного узла ведутся давно. Эскизный проект нового автовокзала Екатеринбурга свердловское правительство рассматривало ещё в начале 2008 года.

В 2014 году к планами по строительству транспортного узла подключилась екатеринбургская компания PRED GROUP. К разработке проекта были привлечены британские специалисты. Уникальностью выбранной для нового транспортно-посадочного узла территории является то, что на одной площадке должны соприкоснуться все виды городского общественного транспорта.

Специалисты давно отмечают, что автовокзал «Южный» не соответствует современным требованиям, а проводить его реконструкцию на старом месте нецелесообразно и сложно из-за плотной городской застройки вокруг.