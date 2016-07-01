Сирт, Ливия, 1 июля, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Борьба против «Исламского государства» (запрещено в РФ) в его последнем оплоте в Ливии вступила в «решающую» фазу. Об этом со ссылкой на пресс-службу ливийского правительства передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В докладе говорится, что сегодня, 1 июля лояльные центральному правительству силы ворвались в окрестности штаб-квартиры ИГИЛ (запрещено в РФ) в городе Сирт.

Пресс-служба «аль-Боньян аль-Марсус» (название антитеррористической операции) сообщает, что прорыв произошел спустя несколько часов после того, как ополченцы захватили прилегающие к штабу ИГИЛ (запрещено в РФ) районы Уагадугу.

В заявлении отмечается, что «в ближайшие дни будут идти ожесточенные бои».

Антитеррористическая операция в родном городе Муаммара Каддафи началась в мае, но вскоре замедлилась из-за оказанного боевиками сопротивления.