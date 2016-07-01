Кишинёв, 1 июля, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Молдавский президент Николай Тимофти утверждает, что права человека «в Молдавии» грубо нарушаются лишь «незаконным тираспольским режимом». Об этом Тимофти заявил на встрече с делегацией Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая совершает мониторинговый визит в Кишинев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пабло Пикассо. Завтрак слепого (фрагмент). 1903

Молдавский президент, в частности, указал на то, что приднестровские власти якобы «нарушают свободу передвижения» молдавских чиновников, вынужденных предупреждать власти ПМР о своем намерении въехать на территорию ПМР для обеспечения их безопасности. При этом Тимофти умолчал о том, что право всех проживающих в Приднестровье граждан на свободное перемещение нарушается властями Молдавии и Украины, установившими транспортную и экономическую блокаду ПМР.

Также Тимофти утверждает, что приднестровские власти препятствуют получению «образования на родном языке», притом что в ПМР без проблем функционируют русские, молдавские и украинские школы. Отдельные проблемы периодически возникают лишь у 6 «румынских» школ, которые подчиняются Кишиневу и с подачи молдавских властей принципиально отказываются регистрироваться в ПМР, несмотря на то, что властями республики специально для них была создана система упрощенной регистрации.

В обнародованном 4 февраля 2013 года отчете верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств о ситуации вокруг данных учебных заведений им рекомендовано получить регистрацию в ПМР. Данные рекомендации, однако, были проигнорированы Кишиневом. А изобретенную и поддерживаемую таким образом «проблему румынских школ в ПМР» Молдавия использует для давления на ПМР.

В остальном же из 178 государственных школ в Приднестровской Молдавской Республике в 33 обучение осуществляется на молдавском языке на основе изначальной кириллической графики. При этом в самой Молдавии на протяжении 20 лет независимости были закрыты десятки русских и украинских школ, и данный процесс продолжается в настоящее время. Во всех учебных заведениях Молдавии на протяжении всех лет молдавской независимости изучаются предметы «Румынский язык» и «Румынская литература», а дисциплина по истории за исключением периода с 2006 по 2011 год называется «История румын».

Третьей «проблемой», на которую указал Тимофти, является отказ Тирасполя признавать право собственности молдавских фермеров на земельные участки на территории ПМР, где частная собственность на землю в принципе отсутствует. Несмотря на предложенную Тирасполем компромиссную модель обеспечения доступа фермеров к участкам, молдавская сторона ультимативно требует распространения своего законодательства в этой сфере на территорию ПМР и платит своим фермерам крупные компенсации за то, чтобы они не обрабатывали эти земли и в частном порядке не шли на контакты с органами власти ПМР.

Введя представителей ПАСЕ в заблуждение по этим вопросам, молдавский президент добавил, что «намеренное сохранение нынешнего положения дел не в интересах Республики Молдова и жителей обоих берегов Днестра». Нарушений прав человека в Молдавии, судя по пресс-релизу молдавской президентуры, он в принципе замечать не пожелал.

Между тем, в тот самый день, когда Тимофти вводил в заблуждение представителей ПАСЕ, специальный докладчик Совета ООН по правам человека по вопросам меньшинств Рита Ижак-Ндиайе в Кишиневе подводила итоги своего 10-дневного визита в Молдавию и ПМР.

Главным выводом стало то, что молдавские власти в недостаточной мере соблюдают права национальных меньшинств в стране. По ее словам, представители нацменьшинств в Молдавии жалуются на языковую дискриминацию и «невозможность защищать свои языковые прав, в том числе возможность использовать родной язык в частной и общественной жизни».

Эксперт указала на нарушение прав потребителей ввиду того, что такие важные документы, как банковские договоры, инструкции к лекарствам, и медицинская помощь в целом — предоставляются лишь на одном языке. Кроме того, директоров русских школ Молдавии власти хотят заставить проходить конкурсное тестирование на молдавском языке.

Рита Ижак-Ндиайе считает необходимым создать в рамках правительства Молдавии специальный орган, который будет специализированно заниматься правами меньшинств. Такой орган, по ее словам, должен функционировать в виде постоянного секретариата с включением в его состав представителей национальных общин.

Эксперт ООН призвала пересмотреть молдавскую школьную программу для «обеспечения продвижения разнообразия в том числе в изучении истории, а также языкового, религиозного, этнического и культурного наследия общин». Кроме того, вместо практикуемого властями Молдавии закрытия русскоязычных классов в школах она предложила ввести методологию многоязычного обучения и создания многоязычных классов.

«Многообразие должно рассматриваться как важный актив и сильная сторона республики», — заявила Рита Ижак-Ндиайе. Молдавские власти, по ее словам, должны обеспечить участие всех национальных общин в процессе принятия решений на государственном уровне. А услуги в сфере государственной администрации должны обеспечиваться с использованием не только государственного языка, но и русского и других языков меньшинств.

В этом контексте эксперт ООН призвала не политизировать языковой вопрос, поскольку это ведет к поляризации общества и может поставить под угрозу межнациональный мир в стране. «Будущее Республики Молдова должно быть основано на таких ценностях и принципах, как уважение прав человека, инклюзивность власти и защита прав меньшинств, а не на геополитических ярлыках», — подвела итог Рита Ижак-Ндиайе.

Полный отчет и рекомендации по Молдавии будут представлены Совету ООН по правам человека в марте 2017 года.

Возвращаясь к ситуации с правами человека в Приднестровье, ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2013 года старший эксперт ООН по правам человека в ПМР Томас Хаммарберг представил в Тирасполе и Кишиневе доклад о соблюдении прав человека в Приднестровье. Хаммарберг, в частности, констатировал, что за исключением аспектов, связанных с непризнанностью ПМР и неурегулированностью отношений с Молдавией, ситуация с правами человека в Приднестровье не только не хуже той, которую он наблюдал в других европейских странах, но по некоторым направлениям даже лучше.

Так, например, по его словам, в ПМР отсутствуют проблемы, связанные с положением национальных и религиозных меньшинств. «Здесь нет проблем нацменьшинств. В Приднестровье есть три основные этнические группы — русские, украинцы и молдаване. Конституция говорит, что у них равный статус», — отметил Хаммарберг.

В его отчете содержалось тридцать восемь предложений по улучшению ситуации в сфере обращения с заключенными, предотвращения коррупции, в области здравоохранения, социальной защиты прав детей и взрослых лиц с ограниченными возможностями, положения меньшинств, свободы религии. Часть рекомендаций к настоящему времени выполнена, а реализацией оставшихся занимается специально созданная властями ПМР межведомственная рабочая группа.