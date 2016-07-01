Париж, 1 июля, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что решение жителей Великобритании о выходе их королевства их состава Европейского Союза уже не может быть изменено или отменено. Об этом Олланд заявил сегодня, 1 июля, после встречи с премьер-министром Соединенного королевства Дэвидом Кэмероном, сообщает AFP.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

«У Европейского союза есть свои преимущества. И я думаю, что британцы начинают это понимать. Однако решение принято, и оно не может быть отложено, не может быть перенесено. Теперь время пожинать результаты».

Напомним, 23 июня в Великобритании прошел референдум по вопросу членства королевства в Европейском Союзе. 51,9% проголосовавших высказались за выход королевства из наднационального объединения.

Евросоюз был шокирован таким решением британцев. Евробюрократы в Брюсселе заявили, что Великобритании надо выйти из ЕС как можно скорее. Премьер-министр Соединенного королевства Дэвид Кэмерон заявил, что уходит в отставку через три месяца.